Raclette, Suppe oder kalte Platte: Was kommt bei euch zu Weihnachten auf den Tisch?

Alle Jahre wieder … wird bei vielen Menschen am Heiligen Abend ein traditionelles Gericht wie Raclette oder Nudelsuppe mit Würstel gegessen. Wir wollen wissen, was bei euch am 24. Dezember serviert wird.

Innsbruck – Das Thema Essen spielt zu Weihnachten für viele Menschen eine zentrale Rolle. Viele Haushalte legen dabei Wert auf (Familien-)Tradition und servieren jedes Jahr am Heiligen Abend das gleiche Gericht.

Während bei den einen beliebte Klassiker wie Raclette, Nudelsuppe mit Würstel, Fondue oder eine kalte Platte auf den Tisch kommen, werden bei anderen traditionell regionale Spezialitäten wie der Osttiroler „Blattlstock“ gegessen.

Wir wollen wissen: Was ist das beliebteste Weihnachtsessen Tirols? Macht mit bei unserer Umfrage!

