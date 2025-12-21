BKA: 2025 über 1.000 verdächtige Drohnenflüge in Deutschland

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat ⁠bis Mitte Dezember 2025 eine vierstellige Zahl ‌an verdächtigen Drohnenflügen über Deutschland erfasst. "Wir führen seit Anfang des Jahres ein ‍sogenanntes Lagebild mit allen Daten von Verdachtsfällen, beziehen auch die Bundeswehr mit ein: In diesem ‌Jahr wurden schon über 1.000 verdächtige Drohnenflüge gemeldet", sagte BKA-Präsident Holger ‌Münch der "Bild" (Montagausgabe).

"Am meisten betroffen sind bei uns militärische Einrichtungen, Flughäfen, aber auch ⁠andere kritische Infrastrukturen – etwa Rüstungsunternehmen oder Hafenanlagen." Es gebe eine "ausgeprägte Gefahrenlage".