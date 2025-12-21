Außenpolitik andere Staaten

BKA: 2025 über 1.000 verdächtige Drohnenflüge in Deutschland

Eine "Jägerdrohne" zur Drohnenabwehr fliegt über einen Flughafen
© APA

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat ⁠bis Mitte Dezember 2025 eine vierstellige Zahl ‌an verdächtigen Drohnenflügen über Deutschland erfasst. "Wir führen seit Anfang des Jahres ein ‍sogenanntes Lagebild mit allen Daten von Verdachtsfällen, beziehen auch die Bundeswehr mit ein: In diesem ‌Jahr wurden schon über 1.000 verdächtige Drohnenflüge gemeldet", sagte BKA-Präsident Holger ‌Münch der "Bild" (Montagausgabe).

"Am meisten betroffen sind bei uns militärische Einrichtungen, Flughäfen, aber auch ⁠andere kritische Infrastrukturen – etwa Rüstungsunternehmen oder Hafenanlagen." Es gebe eine "ausgeprägte Gefahrenlage".

Man könne nicht ‌mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob diese Drohnenflüge auf russische Akteure ‍zurückzuführen seien. In vielen Fällen vermutet ​Münch jedoch "offensichtlich" staatlich gesteuerte Operationen, die nur ein Ziel ​hätten: "Verunsicherung". Ein anderes Ziel der ‌Drohnenflüge ⁠könne es aber auch sein, "Informationen zu ‌bekommen".