Ermittlungen laufen
Acht Baucontainer in Matrei in Osttirol aufgebrochen: Täter erbeuten zahlreiche Maschinen
Matrei in Osttirol – Zwischen dem 19. Dezember, 13.30 Uhr und dem 21. Dezember, 18.15 Uhr, kam es in Matrei in Osttirol zu einer Serie von Einbrüchen. Bis dato unbekannte Täter brachen im Ortsteil Gruben insgesamt acht Baucontainer, die sich entlang der Felbertauernstraße befinden, auf und stahlen eine große Anzahl von Maschinen, darunter Schlagbohrmaschinen, Motorsägen und Winkelschleifer.
Um Zugang zu den Containern zu erhalten, wurden die Vorhängeschlösser laut Polizei entweder mit einem Schalungseisen abgebrochen oder mit einem Winkelschleifer aufgeschnitten. Die genaue Anzahl der gestohlenen Geräte sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)