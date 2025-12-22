Acht Baucontainer in Matrei in Osttirol aufgebrochen: Täter erbeuten zahlreiche Maschinen

Matrei in Osttirol – Zwischen dem 19. Dezember, 13.30 Uhr und dem 21. Dezember, 18.15 Uhr, kam es in Matrei in Osttirol zu einer Serie von Einbrüchen. Bis dato unbekannte Täter brachen im Ortsteil Gruben insgesamt acht Baucontainer, die sich entlang der Felbertauernstraße befinden, auf und stahlen eine große Anzahl von Maschinen, darunter Schlagbohrmaschinen, Motorsägen und Winkelschleifer.