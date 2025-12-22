Bekannt aus „The Wire“: US-Schauspieler James Ransone mit 46 Jahren verstorben

Der 46-Jährige verstarb letzten Freitag. Ransone wurde durch seine Rolle als Chester „Ziggy“ Sobotka in „The Wire“ bekannt.

Hollywood-Schauspieler James Ransone ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Der aus US-Dramaserie „The Wire“ bekannte Schauspieler sei im Alter von 46 Jahren gestorben, berichteten unter anderem TMZ.com und USA Today. Auf der Webseite der örtlichen Gerichtsmediziner war ein entsprechender Eintrag zum Tod von Ransone zu finden. Demnach starb er am vergangenen Freitag.