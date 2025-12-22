„War meine Heldin“: George Clooney trauert um verstorbene Schwester

George Clooney trauert um den Verlust seiner Schwester Ada, die im Alter von 65 Jahren an Krebs verstorben ist. Mit bewegenden Worten würdigte der Schauspieler ihre Tapferkeit im Kampf gegen die Krankheit.

Hollywood – Hollywoodstar George Clooney trauert um seine an Krebs verstorbene große Schwester. „Meine Schwester Ada war meine Heldin“, sagte der 64-Jährige dem US-Magazin People. „Sie hat dem Krebs mit Mut und Humor getrotzt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so tapfer war. Amal und ich werden sie schrecklich vermissen.“ Laut People war Clooney Schwester Adelia „Ada“ Zeidler am vergangenen Freitag im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben.