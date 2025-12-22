Olympia-Gold-Traum platzte nach Operation: „So ist das Leben“

Rückschlag für Norwegens Biathlon-Team: Ida Lien musste sich nach anhaltenden Schmerzen einer Rückenoperation unterziehen. Die Staffel-Spezialistin (6 Weltcupsiege, 1 WM-Gold) fällt deshalb für die kommenden Wochen und auch die Olympischen Spiele aus.

Die Operation sei gut verlaufen, teilte die 28-Jährige mit und schickte ein Foto aus dem Krankenhaus. „Es ist traurig, dass das in einer olympischen Saison passiert, aber so ist das Leben“, schrieb Lien zu dem Posting in den Sozialen Medien. Genesungswünsche kamen u.a. von ihrer Tiroler Konkurrentin Anna Gandler.

Die Norwegerin will ihrem Körper nun einmal die nötige Ruhe gönnen. Und etwas Positives gibt es dann doch noch: „Ich freue mich darauf, Weihnachten zu Hause mit der Familie zu feiern.“ (TT.com)