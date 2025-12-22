Mariah Careys Weihnachten: Wo und wie die Queen of Christmas feiert

London – Alle Jahre wieder ist Mariah Careys Hitsingle „All I Want For Christmas Is You“ in der Vorweihnachtszeit allgegenwärtig – und beschert der US-Sängerin und Songwriterin erhebliche Einnahmen. Doch nicht nur beruflich ist Weihnachten für Carey eine erfreuliche Zeit. Auch privat ist sie ein echter Weihnachtsfan. Weihnachtslieder singen, Besuch von Santa Claus, der seine Rentiere mitbringt und Schlitten fahren gehöre der Sängerin zufolge dazu.

Ihre Weihnachtsurlaube verbringt die Sängerin, die Zwillinge hat, häufig im luxuriösen Winterdomizil Aspen, Colorado, ein beliebtes Ziel für Promis in den USA. Vom Erfolg ihres Liedes „All I Want For Christmas“ war Carey nach eigener Aussage übrigens selbst überrascht: „Ich habe Weihnachten schon immer sehr geliebt, aber ich hätte nicht geahnt, welches Ausmaß das mal erreichen würde. Es war das erste Weihnachtslied, das ich je geschrieben habe. Und dann ist es eben passiert.“