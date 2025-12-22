Mit verlässlichem Partner auf höchstem Niveau

Dank rund 70.000 Kunden in der Hotellerie und Gastronomie sowie im Lebensmittelhandel sind die Erfrischungen des österreichischen Getränkeherstellers Coca-Cola HBC Österreich immer in Griffweite. Die Region Paznaun - Ischgl vertraut seit vielen Jahren auf die Qualität und Zuverlässigkeit von Coca-Cola HBC.

Thomas Köhle, Geschäftsführer Tourismusverband Paznaun - Ischgl, freut sich über die getränkeseitige Begleitung von Coca-Cola HBC Österreich. © Coca-Cola HBC Österreich

Für Thomas Köhle, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Paznaun - Ischgl, bedeutet die Partnerschaft einen klaren strategischen Mehrwert für die touristische Entwicklung der Destination: „Internationale Sportevents bieten eine ideale Bühne, um Ischgl gemeinsam mit starken, global etablierten Marken zu inszenieren. Die getränkeseitige Begleitung durch Coca-Cola HBC Österreich unterstreicht den hohen Qualitätsanspruch der Destination und stärkt die internationale Wahrnehmung. Langfristige Partnerschaften mit weltweit bekannten Marken tragen dazu bei, Ischgl emotional aufzuladen, Reichweiten zu steigern und die Positionierung als alpine Premiumdestination nachhaltig auszubauen. Die zuverlässige Versorgung, die hohe Servicequalität und die starke Markenwelt von Coca-Cola HBC Österreich ergänzen das touristische Gesamtangebot und tragen dazu bei, Ischgl und die Region nicht nur als Winter- und Sommersportort, sondern auch als Event-, Sport- und Genussdestination mit internationaler Anziehungskraft zu positionieren.“

Gastronom Bernhard Zangerl serviert in seinen Betrieben „Kitzloch“ und „Prenner“ Getränke von Coca-Cola HBC Österreich. © Coca-Cola HBC Österreich

Dass Coca-Cola HBC Österreich schnell und verlässlich auf Kundenwünsche eingeht, bestätigt auch Bernhard Zangerl, Betreiber des legendären „Kitzloch“ sowie des stilvollen Brasserie-Restaurants „Prenner“ mit kreativem Anspruch und kulinarischen Highlights. Seit rund 20 Jahren setzt er auf Coca-Cola HBC: „Für uns Gastronomen sind verlässliche Lieferantenbeziehungen essenziell. Wir haben uns schon früh für Coca-Cola als Getränkepartner entschieden und pflegen seither eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Es ist ein vertrauensvolles Miteinander: Wir erhalten maß-geschneiderte Unterstützung für eine optimale Produktpräsentation und können uns auf einen Partner verlassen, bei dem die Qualität stimmt.“