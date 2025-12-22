Sparkasse Kitzbühel: 10.000 Euro für regionale Helfer

Die Sparkasse Kitzbühel hat heuer erneut Spenden an drei wichtige regionale Organisationen überreicht. Die traditionelle Weihnachtsgabe geht heuer an drei Organistaionen aus Kitzbühel und Umgebung.

Kitzbühel – Die Sparkasse Kitzbühel unterstützt seit fünf Jahrzehnten heimische Institutionen. Mit ihrer traditionellen Weihnachtsgabe fördert sie Projekte zum Wohle der Bevölkerung. Dabei geht es darum, Menschen zu helfen und die Region zu stärken.

Den größten Anteil der diesjährigen Spende, 7500 Euro, erhält die Österreichische Wasserrettung Tirol, Einsatzstelle Kitzbühel. Das Geld finanziert den Kauf eines neuen Einsatzfahrzeuges, welches technische Anforderungen erfüllt. „Wir sind ein eigenständiger Verein und mussten das Fahrzeug selbst finanzieren“, erklärt Einsatzleiter Reinhard Hlebetz.

Notwendige Unterstützung

Weitere 1500 Euro erhält der Verein Gsund & Lebenswert – mobile Pflege in Fieberbrunn. Er unterstützt den gesamten Bezirk Kitzbühel mit diplomierten Pflegekräften. Dazu zählen mobile Hauskrankenpflege, Palliativbetreuung und Pflegeberatung. Obfrau Christine Eder weist darauf hin: „Leider müssen wir ohne öffentliche Finanzierung auskommen.“

Der Sozial- und Gesundheitssprengel Kitzbühel, Aurach und Jochberg erhält 1000 Euro. Diese Spende fördert das Kinderhilfsprojekt „Spiel dich ins Leben“. Es betreut Kinder bei Trennungs- und Verlusterfahrungen, etwa nach Scheidung oder dem Tod geliebter Menschen. Obfrau Hedi Heidegger erklärt die Situation: „Aktuell gibt es sieben Gruppen mit Kindern aus dem gesamten Bezirk. Leider nehmen die Traumatisierungen zu, die öffentlichen Förderungen hingegen ab.“

Unterstützung seit 50 Jahren