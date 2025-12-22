Das Angebot der FERRARISCHULE

Mit den vier Ausbildungszweigen Mode, Medien, Klassik und der Pflegeschule (Pflegeassistenz) zählt die Ferrarischule zu den größten Schulzentren des Landes. Der bunte Bildungscampus im Herzen Innsbrucks lockt jährlich zahlreiche Jugendliche an und begeistert vor allem mit seiner Vielseitigkeit.

Die Schule der Zukunftsthemen

Die Ferrarischule besticht durch ihr strategisch ausgerichtetes Bildungsangebot, das sich konsequent an den großen und bedeutenden Zukunftsthemen orientiert: Medien, Betreuung und Pflege, Mensch, Umwelt, Sprachenvielfalt, Wirtschaftskompetenz, Persönlichkeitsbildung und Mode als Förderzentrum für Ideendenker*innen. Daher auch das nachvollziehbare Marketingmotto der Schule: „Die Zukunft ist jetzt und hier an der Ferrarischule.“

Projekte als Würze des Ferrari-Schulalltags

Wer die Ferrarischule besucht, wird lebens- und jobtüchtig. Denn der Campus steht für direkte Umsetzbarkeit von Wissen in der beruflichen Wirklichkeit. Jugendliche entdecken ihr Potenzial und setzen es in zahlreichen realen Projekten um. Sie sind die Würze des Lernalltags.

„Wir legen großen Wert auf vielseitige und individuell abgestimmte Ausbildungswege für Jobs der Zukunft.“ Mag. Michael Griesser, Direktor

Hotspot für Start-Ups

Zahlreiche Junior- und Übungsfirmen (Medien, Mode, Kunst, Kultur, Ernährung, Wirtschaft) vermitteln und trainieren Unternehmer- und Wirtschaftsgeist. Also eine enorme Förderung des heimischen Jungunternehmertums. Das würdigen auch viele Tiroler Personalverantwortliche. Sie stellen der Ferrarischule ein Vorzugszeugnis im Fach „Unternehmertum“ aus.

Lernen entlang persönlicher Talente

Das Bildungskonzept der Schule orientiert sich an den individuellen Begabungen und Interessen der Jugendlichen. Klar, dass dafür auch im Rahmen der Ausbildung zahlreiche Freiräume für experimentelles Arbeiten, Probieren, Erfahren und Erleben geboten werden. Also Lernen durch Erleben.

Infos und Kontakt Höhere Lehranstalt für wirtschaftl. Berufe und Mode „Ferrarischule“ Weinhartstraße 4

6020 Innsbruck

Telefon:+43 (0) 50902 810

E-Mail:hlw-innsbruck@tsn.at

Homepage: www.ferrarischule.at Tag der offenen Schule 31. Jänner 2026, 9 bis14 Uhr Schnuppertag: nach Anmeldung jederzeit möglich

Ferrari-Classic: Boxenstopp für Multitalente

Du verfügst über bildnerischen Tatendrang und liebst es, dich in verschiedenen Sprachen auszudrücken? Nachhaltigkeit ist für dich nicht nur ein Wort, sondern eine Lebenseinstellung? Dann bist du im Classiczweig der Ferrarischule bestens aufgehoben. Binnen fünf Jahren erwirbst du hier nicht nur Grundwissen in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Gastronomie, sondern darfst zwischen den Schwerpunkten „Kreativ“, „Aktiv“ und „Sprachen“ wählen. Am Ende deiner Ausbildung bist du ein wahrer Tausendsassa: Du kennst wichtige Verkaufs- und Verhandlungstechniken, weißt über zukunftsorientierte Wirk- und Lebensweisen Bescheid und kannst dich in Wort und Schrift bestens verständigen.

Ferrari-Medien: Plattform für Content Creator

Du liebst soziale Netzwerke und bist immer up to date? Du hast ein besonderes Auge für Design und bringst deine Gedanken gerne zu Papier? Dann kommst du am Medienzweig der Ferrarischule nicht vorbei! Während deiner fünfjährigen Ausbildung sammelst du hier nicht nur Grundwissen in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Naturwissenschaft – du lernst auch, wie du selbst zum Content Creator wirst und die Medien von morgen aktiv mitgestalten kannst. Während deiner Zeit an der Ferrarischule erhältst du Einblicke in die vielen verschiedenen Facetten der Medienwelt. Du lernst, wie du mit Fotografie bildgewaltige Momente festhalten kannst und übst dich im journalistischen Handwerk. Du wirst selbst zum Videojournalisten und beschäftigst dich mit der bunten Welt des Web- und Printdesigns.

Ferrari-Pflege: Akademie für Helden von morgen

Deine Mitmenschen liegen dir am Herzen, du interessierst dich für Medizin und bist sozial engagiert? Dann bildet der Pflegezweig der Ferrarischule ein ideales Karrieresprungbrett für dich. In Zusammenarbeit mit dem Ausbildungszentrum West für Gesundheit (AZW) lernst du hier alles über einen späteren Alltag in Pflegeberufen. Nach drei Jahren erhältst du einen Fachschulabschluss und damit die Berechtigung, eine sechsmonatige Pflegeassistenz-Ausbildung am AZW zu absolvieren. Gleichzeitig eröffnen sich dir viele weitere Berufs- und Karrieremöglichkeiten.

Ferrari-Mode: Sprungbrett für Trendsetter

Du liebst Fashion und bist immer up to date, was neue Trends angeht? Du hast keine Lust mehr auf Kleidung von der Stange und magst es ausgefallen? Dann ist die Ferrari-Modeschule vielleicht genau das Richtige für dich. Im Zuge einer fünfjährigen Ausbildung erwirbst du hier nicht nur Grundwissen in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Naturwissenschaft, sondern darfst deiner eigenen Schaffensfreude uneingeschränkt nachgehen. Während deiner Zeit an der Modeferrari lernst du, wie du trendige Kleidungsstücke selbst designst und herstellst. Von den ersten Zeichnungen bis hin zum fertigen Produkt wird dein Schaffen von erfahrenen Fachpersonen begleitet. Dein Potenzial als Designer*in darfst du in verschiedenen Projekten und Laufstegshows unter Beweis stellen.