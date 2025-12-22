Digitale Missionare
Zwischen Kirche und Klicks: Wie christliche Influencer den Glauben ins Netz tragen
Bruder René Dorer hat das Stativ (fast) immer griffbereit. Den Großteil seiner Inhalte filmt und schneidet der Franziskaner selbst.
Kaum an einem Ort sind junge Menschen so gut erreichbar wie im Internet. Das hat auch die katholische Kirche erkannt. Bruder René teilt bereits seit über 15 Jahren seinen Glauben in den sozialen Medien. Damit ist er nicht allein – „Christfluencer“ werden immer beliebter. Der Trend ist jedoch nicht unumstritten.