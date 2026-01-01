Bergiselspringen, Neujahrskonzerte und beleuchtete Städte: Das ist los in Tirol

Prosit, Neujahr! Ein neues Kalenderjahr ist angebrochen, damit stehen Tirol an 52 Wochenenden wieder zahlreiche Veranstaltungen bevor. Dieses Wochenende legt gleich vor: Mit zahlreichen Neujahrskonzerten, dem traditionellen Bergiselspringen in Innsbruck und einem Lichtermeer in Kufstein. Ob sportlich, musikalisch oder traditionell – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch die letzten Christkindlmärkte haben noch geöffnet und Rauhnachtführungen geben Einblick in alte Bräuche.