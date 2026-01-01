🗓️ Unsere Event-Tipps
Bergiselspringen, Neujahrskonzerte und beleuchtete Städte: Das ist los in Tirol
Am 3. und 4. Jänner macht die 74. Vierschanzentournee Halt in Innsbruck. Rechtzeitig zum sportlichen Highlight am Bergisel bringen Christoph & Lollo am Samstag ihre Skispringerlieder ins Treibhaus. Innsbruck und Kufstein verwandeln sich am Wochenende in ein Lichtermeer.
Prosit, Neujahr! Ein neues Kalenderjahr ist angebrochen, damit stehen Tirol an 52 Wochenenden wieder zahlreiche Veranstaltungen bevor. Dieses Wochenende legt gleich vor: Mit zahlreichen Neujahrskonzerten, dem traditionellen Bergiselspringen in Innsbruck und einem Lichtermeer in Kufstein. Ob sportlich, musikalisch oder traditionell – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Auch die letzten Christkindlmärkte haben noch geöffnet und Rauhnachtführungen geben Einblick in alte Bräuche.