Bodenmarkierung, Stellplätze: Matrei erhält Auszeichnung für Fahrrad-Offensive im Ort

Matrei – Das Fahrrad gilt als wichtiger Baustein für die Mobilität der Zukunft. Eine Mobilitätserhebung aus dem Jahr 2022 zeigt: Fast die Hälfte aller Wege in Tirol erfolgen mit dem Auto.

Matrei in Osttirol kennt diese Mobilitätszahlen. Die Gemeinde wandte sich gemeinsam mit der Klima-Energie-Modellregion "Sonnenregion Hohe Tauern" (KEM) an das Klimabündnis. Der Radverkehr im Ort soll attraktiver werden. Matreis Vizebürgermeister Lukas Brugger sagte dazu: "Wir haben bei uns in der Gemeinde erkannt, dass wir nicht wirklich radfreundlich sind." Er nannte die Topografie und fehlende Radabstellanlagen als Gründe.

Vizebürgermeister Lukas Brugger stellt die ersten Maßnahmen vor. © KlimabündnisTirol/Nils Lang © 2025

Brugger ist selbst täglich mit dem Rad unterwegs. Er kennt die Problemstellen. Viele Radabstellanlagen sind von Autos zugeparkt. Dies zeigte eine Radbefahrung der Gemeinde mit dem Klimabündnis Tirol. Diese Befahrung ist Teil des sogenannten PRO-BYKE-Prozesses, den Matrei durchlief.

Bevölkerung befragt

In diesem Prozess wurden Verbesserungspotenziale erhoben. Auch die Bevölkerung wurde befragt, was sie vom Radfahren abhält. Die Ergebnisse mündeten in einem Katalog mit 25 radfreundliche Maßnahmen. Sie reichen von Infrastruktur bis Kommunikation. In Matrei gibt es seit Kurzem sogenannte Sharrows – Bodenmarkierungen auf der Fahrbahn, die auf Radfahrende hinweisen. Ein Radfest wurde veranstaltet. Neue Radabstellanlagen sind bestellt und sollen im Frühjahr errichtet werden.

Mit dem fertigen Maßnahmenplan gilt Matrei offiziell als PRO-BYKE Gemeinde. Mobilitäts-Landesrat René Zumtobel honorierte dies bei der diesjährigen Mobilitätskonferenz. Er betonte: "Ich bin der festen Überzeugung, dass mehr und mehr Menschen aufs Rad steigen, wenn sie sichere Radwege bzw. eine sichere Infrastruktur vorfinden und es genügend Abstellplätze gibt."

