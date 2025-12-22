Schwerer Unfall in Bayern: Zwei Frauen und ein Kind tot

Für eine 28-jährige und eine 36-jährige Frau sowie ein vierjähriges Kind kam jede Hilfe zu spät. Es gibt mehrere Verletzte.

Pleinfeld – Drei Menschen sind am Sonntag in Bayern bei einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei ein vierjähriges Kind, teilte die Polizei mit. Mehrere Menschen seien zudem verletzt worden.

Zu dem Unfall kam es am Nachmittag auf einer Bundesstraße südlich von Nürnberg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wich ein Auto einem Abschleppfahrzeug auf dem Standstreifen aus. Ein weiteres Auto sei zeitgleich zum Spurwechsel in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen.

Frau und Kleinkind schwer verletzt

Den Angaben zufolge saßen in einem der verunglückten Wagen fünf Menschen. Drei von ihnen starben noch vor Ort – laut Polizei zwei Frauen (28 und 36 Jahre alt) und ein Kind (4). Eine weitere Frau und ein Kleinkind seien schwer verletzt worden. Sie kamen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.