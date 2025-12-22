Deine Zukunft beginnt jetzt

Warum Handelsakademie und Handelsschule die richtige Wahl für Tirols Jugendliche sind.

Anfang Jänner – die Entscheidung rückt näher: Für Schülerinnen und Schüler der 8. Schulstufe und ihre Eltern steht eine wichtige Frage im Raum: Wie soll es nach Mittelschule, Gymnasium oder Polytechnischer Schule weitergehen? Wer eine Ausbildung sucht, die Praxis und Theorie perfekt verbindet und Türen zu vielfältigen Karrierewegen öffnet, sollte einen Blick auf die Handelsakademien (HAK) und die Handelsschulen (HAS) in Tirol werfen.

Die Vorteile auf einen Blick

Top-Ausbildung mit Praxisbezug

Die HAK bietet eine fundierte kaufmännische Ausbildung kombiniert mit Allgemeinbildung. Neben Fächern wie Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik lernen die Jugendlichen auch Sprachen und erhalten digitale Kompetenzen – Fähigkeiten, die heute in jedem Beruf gefragt sind.

Direkter Weg in den Beruf oder ins Studium – „Abschluss PLUS“

Nach fünf Jahren an der HAK haben Absolventinnen und Absolventen die Matura in der Tasche. Damit stehen alle Türen offen: ein Studium an Universitäten oder Fachhochschulen oder der direkte Einstieg in die Berufswelt. Die HAS ist die ideale Wahl für alle, die in drei Jahren eine praxisorientierte Ausbildung mit Abschluss suchen und schnell ins Berufsleben starten möchten.

Abschluss PLUS Unternehmer-Knowhow inklusive!

Beste Jobchancen in Tirol und darüber hinaus

Ob in Banken, Tourismus, Handel oder Industrie – kaufmännische Fachkräfte sind gefragt. Die Ausbildung an HAK und HAS vermittelt genau die Kompetenzen, die Unternehmen heute brauchen: wirtschaftliches Denken, digitale Skills und Teamfähigkeit.

Sprachen und Internationalität

Englisch ist Pflicht, weitere Fremdsprachen sind möglich. Damit sind Absolventinnen und Absolventen bestens vorbereitet für internationale Karrieren oder Jobs im Tourismus, einer der wichtigsten Branchen Tirols.

Digitale Zukunft im Griff

Von E-Business über Social Media bis zu Wirtschaftsinformatik: Die Ausbildung ist modern und bereitet auf die digitale Arbeitswelt vor.

Persönlichkeitsentwicklung inklusive

Projektarbeiten, Präsentationen und Praktika fördern Selbstbewusstsein, Organisationstalent und Kommunikationsfähigkeit – Schlüsselqualifikationen für jede Karriere.

Warum jetzt entscheiden?

Nach den Semesterferien steht die Anmeldung für das kommende Schuljahr an. Wer sich für HAK oder HAS entscheidet, investiert in eine Ausbildung, die Sicherheit, Flexibilität und Zukunftschancen bietet. Egal ob Studium, Beruf oder Selbstständigkeit – diese Wege stehen nach einer kaufmännischen Ausbildung offen.

Tipp: Informiere dich bei einer der Tiroler Handelsakademien und Handelsschulen über Schnuppertage und Infoveranstaltungen. Die Zukunft wartet – nutze deine Chance!

HAK/HASCH Absolvent:innen einer Handelsakademie werden wegen ihrer guten Digitalisierungs-, Finanz- und Wirtschaftsbildung am Arbeitsmarkt sehr geschätzt. Sie können aus vielen Stellenangeboten wählen und finden regional, national und international ihr Wunsch-Arbeitsumfeld. Nach der fünfjährigen Ausbildung mit abschließender Matura Plus können sie sofort zu arbeiten beginnen oder weiterstudieren. Die HAK-Matura Plus inkludiert weiters zahlreiche Berufsberechtigungen. An den Tiroler Handelsakademien kann man zusätzlich aus vielen verschiedenen Spezialisierungen wählen. Die Handelsschulen bieten nach der 3-jährigen Ausbildung mit Abschlussprüfung berufliche Qualifikationen, die am Arbeitsmarkt sehr willkommen sind. Mit dem Abschluss an einer Handelsschule hat man auch Zugang zu zahlreichen reglementierten Berufen.

BHAK/BHAS Hall in Tirol Infoabend: 23. Jänner 2026, 18.30 bis 20 Uhr

Schnuppertage und Anmeldung: HAK/HAS Hall

BHAK/BHAS Imst Infoabend Abend-HAS: 22. Jänner 19:00 Uhr,

weitere Termine siehe HAK HAS Imst – Die Schule der Wirtschaft