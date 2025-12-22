Schauspielerin Mirja du Mont zieht ins Dschungelcamp ein

Die Schauspielerin und Ex-Frau von Sky du Mont ist die erste bestätigte Kandidatin. Über viele weitere wird noch gemunkelt.

Köln – In wenigen Wochen geht eines der erfolgreichsten Reality-TV-Formate wieder los: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Wie jedes Jahr wird schon heftig rund um mögliche TeilnehmerInnen spekuliert – eine von ihnen steht jetzt fest. RTL hat Mirja du Mont (49) als erste Bewohnerin des Dschungelcamps offiziell bestätigt. „Ab dem 23. Januar heißt es für sie dann weniger Glam, mehr Gekrabbel“, ließ der Sender auf seinem Instagram-Account verkünden.

Will Angststörung die Stirn bieten

Die deutsche Schauspielerin und Ex-Frau von Sky du Mont (78) sagt über ihre Beweggründe: „Man hat nur ein Leben und dieses Leben werde ich so crazy leben, wie es geht.“ Zudem hoffe sie, dass sie „gestärkt und gut“ aus dem Dschungel rauskomme, und „dass ich vielleicht ein Vorbild für die bin, die zu Hause sitzen und denken, mit einer Angststörung ist mein Leben zu Ende.“ Du Mont litt jahrelang selbst unter Angststörungen und Panikattacken. Darüber hat sie ein Buch geschrieben.

Du Mont erklärt, sie fände es nicht schlimm, auf Luxus zu verzichten und sei sich für nichts zu schade: „Ich putze auch die Toilette.“ Im Dschungel könne sie sich vorstellen, die Camp-Mama zu sein.

Weitere mögliche KandidatInnen

Mit dabei sind neben du Mont demnach auch Gil Ofarim, Simone Ballack, Samira Yavuz, Eva Benetatou, Hardy Krüger jr., Umut Tekin, Hubert Fella, Patrick Romer, Stephen Dürr, Ariel Hediger und Nicole Belstler-Boettcher.