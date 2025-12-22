„Driving Home for Christmas“: Sänger Chris Rea im Alter von 74 Jahren gestorben

Der britische Sänger Chris Rea ist tot. Wie die BBC mit Berufung auf einen Sprecher der Familie berichtet, starb der Musiker, der unter anderem mit dem Hit „Driving Home for Christmas“ weltberühmt wurde, am Montag nach kurzer Krankheit im Alter von 74 Jahren im Krankenhaus.

Bekannt war der Musiker für seine rauchige und sanfte Stimme. „Josephine“, „On the beach" oder „I Can Hear Your Heartbeat“ waren in den 80er- und 90er-Jahren Ohrwürmer. „Driving Home For Christmas“ wurde zum Klassiker.

Doch Chris Reas musikalische Leidenschaft lag woanders. In den vergangenen Jahrzehnten widmete er sich seinem geliebten Blues. Schwere gesundheitliche Probleme, die ihn fast das Leben gekostet hätten, bewegten ihn zum Stilwechsel. Nach überstandener Krebserkrankung gründete er ein eigenes Label, auf dem er seit 2002 mehrere Blues-Alben veröffentlicht hat. (TT.com, APA, dpa)