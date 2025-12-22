Mutter und Sohn bei Messerattacke am Wiener Hauptbahnhof verletzt

Wien – Am Wiener Hauptbahnhof sind am Montagnachmittag eine Mutter und ihr Sohn bei einem Messervorfall verletzt worden. Laut ersten Ermittlungen dürften beide Personen schwere psychische Probleme haben. Der Sohn wollte demnach zuerst sich selbst umbringen und schnitt sich in den Unterarm, dann setzte er auch bei der Mutter entsprechende Handlung, berichtete die Polizei der APA.