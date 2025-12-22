Streit ging Tat voraus

Mutter und Sohn bei Messerattacke am Wiener Hauptbahnhof verletzt

Im Wiener Hauptbahnhof ist es am Montagnachmittag bei einer Auseinandersetzung zu einer Messerattacke gekommen.
Wien – Am Wiener Hauptbahnhof sind am Montagnachmittag eine Mutter und ihr Sohn bei einem Messervorfall verletzt worden. Laut ersten Ermittlungen dürften beide Personen schwere psychische Probleme haben. Der Sohn wollte demnach zuerst sich selbst umbringen und schnitt sich in den Unterarm, dann setzte er auch bei der Mutter entsprechende Handlung, berichtete die Polizei der APA.

Der Mann wurde von der Polizei überwältigt, dann wurden beide von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht. Inzwischen befinden sie sich in einem psychiatrischen Krankenhaus. Gefahr für weitere Personen bestand nach ersten Erkenntnissen nicht. (APA)

