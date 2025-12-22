Skifahrer rutschte bei Sturz in schneeloses Gelände: 54-Jähriger in Osttirol schwer verletzt

Ein 54-jähriger Österreicher hat sich am Montagvormittag bei einem Sturz abseits der Piste im Skigebiet Hochpustertal/Thurntaler schwere Verletzungen zugezogen.

Am Montag gegen 11.30 Uhr fuhr ein 54-jähriger österreichischer Skifahrer im Skigebiet Hochpustertal/Thurntaler in Sillian auf der Piste 1 talwärts. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er dabei über den rechten Pistenrand hinaus und stürzte in schneeloses Gelände unterhalb der präparierten Abfahrt.