In Klinik geflogen
Skifahrer rutschte bei Sturz in schneeloses Gelände: 54-Jähriger in Osttirol schwer verletzt
Ein 54-jähriger Österreicher hat sich am Montagvormittag bei einem Sturz abseits der Piste im Skigebiet Hochpustertal/Thurntaler schwere Verletzungen zugezogen.
Am Montag gegen 11.30 Uhr fuhr ein 54-jähriger österreichischer Skifahrer im Skigebiet Hochpustertal/Thurntaler in Sillian auf der Piste 1 talwärts. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er dabei über den rechten Pistenrand hinaus und stürzte in schneeloses Gelände unterhalb der präparierten Abfahrt.
Der Mann zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Andere Wintersportler setzten umgehend die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber geborgen und in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)