Der E-408 GT: Strom mit Stil und einem Augenzwinkern

Der Peugeot E-408 GT wirkt wie ein Auto, das schon beim Einparken leise andeutet, dass es eigentlich auf einen roten Teppich gehört. Mit seinem vollelektrischen Antrieb, der rund 156 PS mobilisiert, möchte der elegante Fastback beweisen, dass Elektromobilität nicht nur vernünftig, sondern auch ausgesprochen charmant auftreten kann. Wir wollten wissen, ob hinter dem schicken Äußeren und der angegebenen Reichweite von bis zu 400 Kilometern tatsächlich alltagstaugliche Substanz steckt.