US-Präsident Donald Trump gießt mit einer Personalie Öl ins Feuer und erzürnt die Dänen

Sondergesandte setzen die Vereinigten Staaten normalerweise in Krisenregionen ein. Nun hat der US-Präsident einen für Grönland ernannt.

Donald Trump hat am Sonntag (Ortszeit) den Gouverneur von Louisiana, Jeff Landry, zum Sondergesandten für das offiziell zu Dänemark gehörende Grönland ernannt. „Jeff versteht, wie wichtig Grönland für unsere nationale Sicherheit ist“, schrieb er auf seiner Onlineplattform Truth Social. Der dänische Außenminister Lars Lökke Rasmussen zeigte sich in Medien „sehr erzürnt“, und er bestellte den US-Botschafter in Kopenhagen zum Gespräch ein.

Der Schritt sei „völlig inakzeptabel“, sagte der Außenminister. Der Nachrichtenagentur Ritzau hatte er zuvor schon schriftlich mitgeteilt, dass dies zeige, „dass das amerikanische Interesse an Grönland weiterhin besteht“. Lökke Rasmussen forderte die USA dazu auf, „die territoriale Integrität des Königreichs“ zu respektieren. Ein EU-Sprecher betonte, dass die Einhaltung der territorialen Integrität von Dänemark, seine Souveränität und die Unverletzlichkeit seiner Grenzen für die EU von grundlegender Bedeutung sei.

„Grönland ist unser Land“

Der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen zeigte sich gelassener. Es gebe keinen Grund zur Beunruhigung, schrieb er auf Facebook. Die Ernennung ändere „für uns hier nichts“. „Wir werden unsere Zukunft selbst bestimmen. Grönland ist unser Land“, so Nielsen weiter.

Eine Stellungnahme des Weißen Hauses lag zunächst nicht vor. Trump schrieb, der Republikaner Landry werde sich stark für die Interessen und die Sicherheit der USA sowie für das „Überleben unserer Verbündeten“ einsetzen. Sondergesandte wurden bei früheren Präsidenten vorwiegend für schwierige Verhandlungen und Krisenherde ernannt. Landry selbst bezeichnete es auf der Plattform X als eine Ehre, dazu beitragen zu dürfen, „Grönland zu einem Teil der USA zu machen“.

Wieso der US-Präsident ausgerechnet ihn als Sondergesandten einsetzen will, ist aber unklar. Geografisch näher an Grönland wären zum Beispiel die Bundesstaaten im Nordosten der USA. Dort dominieren politisch allerdings eher die Demokraten. Von Baton Rouge, der Hauptstadt Louisianas, sind es Luftlinie rund 4600 Kilometer bis nach Nuuk, der Hauptstadt Grönlands.

Trump hatte zu Beginn seiner Amtszeit erklärt, die USA könnten und sollten Grönland notfalls militärisch annektieren. Die Ankündigung stieß in Dänemark ‌und der EU auf scharfe Kritik und wurde als Bruch internationaler Normen angesehen. In der Folge erhöhten die Europäer ihre Aufmerksamkeit ​für die Insel.

USA übergehen Dänemark

Dänische Medien berichten, dass sich die US-Regierung darum bemühe, direkte Kontakte zur Regierung Grönlands aufzubauen. Politische Praxis in Dänemark ist es eigentlich, dass sowohl dänische als auch grönländische Vertreter bei Gesprächen präsent sein müssen, wenn es um Außen-, Sicherheits- oder Verteidigungsfragen geht, die Grönland betreffen.