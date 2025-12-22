In Klinik gebracht

Unfall auf der A12 bei Ausfahrt Telfs Ost: Autofahrer schwer verletzt

Ein Auto krachte bei der Ausfahrt Telfs Ost gegen einen Aufpralldämpfer.
© TT/Liebl

Telfs – Bei der Autobahnausfahrt Telfs Ost kam es am Montag kurz nach 17 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein Auto war laut Erstinformationen in Richtung Kufstein unterwegs, als es aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Aufpralldämpfer krachte.

Der Lenker wurde laut schwer verletzt in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)

