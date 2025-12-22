Ausfahrt verpasst

Unfall auf der A12 bei Telfs: Autofahrer verletzt in Klinik gebracht

Ein Auto krachte bei der Ausfahrt Telfs Ost gegen einen Aufpralldämpfer.
© TT/Liebl

Telfs – Bei der Autobahnausfahrt Telfs Ost auf der A12 kam es am Montag kurz nach 17 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein 59-jähriger Mann wollte von der Autobahn abfahren, verpasste dabei die Ausfahrt und prallte mit der Fahrerseite seines Fahrzeuges gegen den Aufpralldämpfer.

Der Lenker wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Einheimische wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Innsbruck gebracht.

Am Pkw entstand Totalschaden. (TT.com)

