Unfall auf der A12 bei Telfs: Autofahrer verletzt in Klinik gebracht

Telfs – Bei der Autobahnausfahrt Telfs Ost auf der A12 kam es am Montag kurz nach 17 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein 59-jähriger Mann wollte von der Autobahn abfahren, verpasste dabei die Ausfahrt und prallte mit der Fahrerseite seines Fahrzeuges gegen den Aufpralldämpfer.