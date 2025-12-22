Misstrauen in Ellmauer Politik: Bürgermeister beim Budgetvollzug entmachtet

Es kommt einem Misstrauensvotum gleich: Das Ellmauer Budget für 2026 ist mit einer außergewöhnlichen Einschränkung beschlossen worden. Der Gemeinderat gab mit nur einer Gegenstimme zunächst lediglich die Hälfte der vorgesehenen 14 Millionen Euro frei. Bürgermeister Klaus Manzl muss nun darlegen, wie er für 2027 Einsparungen in Höhe von zwei Millionen Euro erzielen will.