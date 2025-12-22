Sekundenschlaf führte zu Unfall in Telfs: 56-Jährige krachte mit Auto in Carport

Eine 56-jährige Autofahrerin verlor am Montagnachmittag in Telfs die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in einen Carport.

Am Montag gegen 14.35 Uhr kam es in der Vinzenz-Gredler-Straße in Telfs zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Österreicherin war mit ihrem Auto von Osten kommend in Richtung Westen unterwegs, als sie eigenen Angaben zufolge aufgrund eines Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Fahrzeug touchierte zunächst den Zaun eines Grundstücks und prallte anschließend frontal gegen das Gerüst eines Carports. Der Pkw wurde im Frontbereich stark beschädigt, auch am Carport sowie am Blechzaun entstand erheblicher Sachschaden.

Die Lenkerin wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Telfs rückte mit mehreren Fahrzeugen aus, band auslaufende Betriebsmittel und sicherte die Unfallstelle ab.