Auto stürzte in Karrösten 100 Meter ab: Lenker blieb unverletzt

Ein als vermisst gemeldeter Firmen-Pkw ist am Montagvormittag in Karrösten stark beschädigt aufgefunden worden. Der Lenker blieb unverletzt, das Fahrzeug musste geborgen werden.

Bereits am Sonntag gegen 20.45 Uhr ging bei der Autobahnpolizei Imst die Meldung ein, dass ein Firmenfahrzeug, das einem Mitarbeiter bereits am 18. Dezember für Transporttätigkeiten überlassen worden war, nicht mehr auffindbar sei. Beim letzten telefonischen Kontakt hatte der Mitarbeiter angegeben, einen Unfall gehabt zu haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Ergebnis.

Am darauffolgenden Tag konnte das Fahrzeug gegen 10.10 Uhr schließlich im Böschungsbereich einer Gemeindestraße in Karrösten entdeckt werden. Beim Eintreffen der Polizei befand sich der Lenker, ein 38-jähriger Ukrainer, vor Ort.

Der Mann gab an, mit dem Auto auf einem schmalen Steig rund 100 Meter oberhalb der Straße unterwegs gewesen zu sein. Da ein Weiterkommen nicht mehr möglich gewesen sei, habe er versucht, auf einer kleinen Waldlichtung zu wenden. Dabei geriet die Vorderachse über die Böschungskante, woraufhin das Fahrzeug ins Rutschen kam. Der Pkw rutschte etwa 100 Meter talwärts und kam schließlich bei einem Baum oberhalb eines Weges zum Stillstand.