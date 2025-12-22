24-jähriger Eiskletterer stürzte im Pitztal bei Abseilmanöver in Bachbett

Ein 24-jähriger Eiskletterer ist am Montagvormittag in der Taschachschlucht im Pitztal bei einem Abseilvorgang schwer verunglückt.

In der Taschachschlucht in St. Leonhard im Pitztal seilte sich am Montag ein 24-Jähriger am Eisfall „Moviebridge“ rund 20 Meter in die Schlucht ab. Der Eiskletterer führte das Abseilmanöver alleine durch.

Als er am Seilende etwa fünf Meter oberhalb des Wandfußes ankam, stürzte er aus bislang unbekannter Ursache in das darunter befindliche Bachbett der wasserführenden Pitze.

In unmittelbarer Nähe befindliche Eiskletterer bemerkten den Absturz, eilten zur Hilfe, zogen den Mann aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe. Anschließend setzten sie die Rettungskette in Gang.