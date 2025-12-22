Arbeiter von ÖBB-Zug auf Brennerlinie im Trentino erfasst

Trient – Ein Arbeiter ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Brennerbahn-Linie bei Ala im Trentino verletzt worden. Gegen 17 Uhr wurde der 31-Jährige, der mit Wartungsarbeiten beschäftigt war, von einem Personenzug der ÖBB erfasst, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete.