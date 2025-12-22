Auto fährt in Menschenmenge: Mehrere Verletzte in den Niederlanden

Amsterdam – In den Niederlanden ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Neun Menschen seien verletzt worden, drei davon schwer, teilte die Polizei mit. Sie gehe nicht von einer vorsätzlichen Tat aus, die Ermittlungen dauerten aber noch an. Der Vorfall ereignete sich in der Kommune Nunspeet, etwa 70 Kilometer im Osten von Amsterdam.