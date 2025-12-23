Bürgerbeteiligungsprozess zu Gesundheit soll weitergehen

Im Frühjahr soll ein im Oktober gestarteter Bürgerbeteiligungsprozess im Gesundheitsbereich fortgesetzt werden. Ziel ist es, bis Sommer 2026 einen Entwurf für eine Strategie zur Stärkung von Patienten- und Bevölkerungsbeteiligung zu finalisieren, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sprach von einem "zentralen Bestandteil einer modernen Gesundheitsversorgung".

Die Staatssekretärin erklärte, die Beteiligung von Patientinnen und Patienten und Bürgerinnen und Bürgern sei "nicht länger ein 'Nice-to-have'". "Wir wollen, dass Entscheidungen unter Einbeziehung und Beteiligung der Bevölkerung getroffen werden - nicht über sie hinweg."

Eingeladen zum Prozess wurde laut Gesundheitsministerium von den Zielsteuerungspartnern (Bund, Länder und Sozialversicherungen), 6.000 Personen wurden dafür nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. 62 Prozent davon sind Frauen, 38 Prozent Männer, Menschen über 60 Jahren haben sich seltener beteiligt als jüngere, hieß es.