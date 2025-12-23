- Überblick
Kommentar
Fürstlich entlohntes Nichts tun
Kommentarvon Peter Nindler
Ex-Landeshauptmannvize Georg Dornauer spekuliert mit einer Kandidatur bei der Landtagswahl 2027. Derzeit liegt er jedoch in der politischen Hängematte und kassiert kräftig ab.
