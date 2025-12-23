Autoren verklagen Google, Meta und OpenAI wegen Nutzung ihrer Bücher

Der Vorwurf: Urheberrechtlich geschützte Bücher sollen unerlaubt für das Training von Künstlicher Intelligenz (KI) genutzt worden sein.

Washington, Mountain View, Menlo Park – Eine Gruppe von ⁠Autoren um den Investigativjournalisten John Carreyrou verklagt mehrere Technologiekonzerne wie Google, OpenAI und Meta. Sie werfen den Firmen vor, ihre urheberrechtlich geschützten Bücher unerlaubt für das Training von Künstlicher Intelligenz (KI) genutzt zu haben. Carreyrou ist bekannt für die Aufdeckung des Betrugs beim US-Bluttest-Startup Theranos. Die am Montag in Kalifornien eingereichte Klage richtet sich auch gegen die Firma xAI von Elon Musk.