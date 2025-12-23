Hitzige Debatte in Südtirol
Gehören Knödel zur italienischen Küche? Delikate Frage bringt Volksseele zum Kochen
Der Südtiroler Landesrat Marco Galateo findet, die Unesco habe mit der Auszeichnung der italienischen Küche auch Südtiroler Spezialitäten gewürdigt.
Seit Anfang Dezember gehört die „Italienische Küche“ zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Für den Südtiroler Kulturlandesrat Marco Galateo gehören Knödel und Speck da freilich dazu. Die Wirtschaft nickt, der Schützenbund aber sieht Südtirols alpine Identität bedroht.