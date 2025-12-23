Feiertage unter Druck
Wenn Mama in der Seele krank ist: Wie im SOS-Kinderdorf Imst die Weihnachtszeit gestaltet wird
Bianca Knapp und Astrid Schranz (v.l.) betreuen Kinder und Jugendliche auch über die Weihnachtsfeiertage im SOS-Kinderdorf-Imst.
© Parth
Minderjährige Kinder sind im SOS-Kinderdorf in Imst zuhause. Der Grund: belastende Situationen in der Familie. Das Familienfest Weihnachten kann schmerzhafte Erinnerungen hervorrufen, welche die Betreuer-Teams im Dorf abfangen müssen. Bianca Knapp und Astrid Schranz berichten von ihrem Arbeitsalltag.