Was hatte Benko damit vor?
ohnebenko.com oder schloss-igls.at: Signa-Marken und Domains kommen unter den Hammer
Benkos große Marken kommen unter den Hammer. Auch Domains wie „schloss-igls.at“ werden versteigert. Benko hatte das ehemalige Schlosshotel Igls im Jahr 2016 gekauft und nutzte es nach einem großen Umbau als Wohnsitz.
© Aurena, TT/Böhm
179 Markenrechte und Internet-Domains werden am 16. Jänner versteigert. Gebote sind bereits möglich. Offenbar hatte René Benko vor der Signa-Insolvenz noch einiges vor, wenn man die vielen reservierten Internet-Domains betrachtet – auch mit Tirol-Bezug.