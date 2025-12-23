Olympia nur auf der Couch: Saison-Aus nach wildem Sturz in Gröden

Für Nicolo Molteni ist der Olympiawinter nach seinem schweren Sturz in der ersten Gröden-Abfahrt am vergangenen Donnerstag vorzeitig beendet. Wie der 27-jährige Italiener mitteilte, zog er sich bei seinem wilden Abflug auf der Saslong einen Kreuzbandriss zu.

„Kein schönes Weihnachtsgeschenk“, schrieb der Speed-Spezialist zu Fotos und einem Video seines Sturzes auf Instagram. „Es ist wirklich eine riesige Enttäuschung. Ich habe alles gegeben, um meinen Olympiatraum zu verwirklichen.“

Die Winterspiele verfolgt Molteni nun nur als Zuschauer und drückt den „Azzurri“ die Daumen: „Meine Teamkollegen werden dafür sorgen, dass mir auf der Couch nicht langweilig wird.“

Aufmunternde Worte kamen u.a. von Italiens Skistars Federica Brignone oder Elena Curtoni. Christof Innerhofer schrieb: „Nic, wir vermissen dich jetzt schon.“ (TT.com)