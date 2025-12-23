Nach 20 Jahren
Von Kasermandl bis Surtaucher: Legendäres Höttinger Theaterstück lebt wieder auf
Geschichten leben nur, wenn man sie weiterträgt: Davon sind Regisseur Andreas Berchtold, Michael Kopp und Obmann Josef Nairz vom Brauchtumsverein „Frau Hitt Buam“ (v. l.) überzeugt.
© Michael Domanig
25 Jahre nach der Uraufführung und zwei Jahrzehnte nach der letzten Inszenierung kehrt das Volksstück „Rund um den Höttinger Turm“ zurück auf die Bühne. Höttinger Sagenfiguren und Bräuche treffen dabei auf bissige Kommentare zum Dorf- und Stadtgeschehen. Das Interesse ist gewaltig.