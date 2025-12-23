Von Kasermandl bis Surtaucher: Legendäres Höttinger Theaterstück lebt wieder auf

25 Jahre nach der Uraufführung und zwei Jahrzehnte nach der letzten Inszenierung kehrt das Volksstück „Rund um den Höttinger Turm“ zurück auf die Bühne. Höttinger Sagenfiguren und Bräuche treffen dabei auf bissige Kommentare zum Dorf- und Stadtgeschehen. Das Interesse ist gewaltig.