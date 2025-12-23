Vierjähriger nach Badeunglück in Südtirol im Krankenhaus verstorben

Der Bub wurde vergangene Woche reglos in einem Hallenbadbecken aufgefunden. Nach einer Woche auf der Intensivstation verstarb er am Montag.

Graun im Vinschgau – Ein vierjähriger Bub ist nach einem Badeunglück vergangene Woche in Graun im Südtiroler Vinschgau am Montag im Bozner Krankenhaus verstorben. Dies berichteten Südtiroler Medien.

Der Vierjährige war in einem Hallenbad reglos im Wasser liegend aufgefunden worden und hatte reanimiert werden müssen. Anschließend wurde der Bub mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus geflogen, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde. Wie es zu dem Unglück am Montag vergangener Woche kam, war vorerst weiter unklar. Staatsanwaltschaft und Carabinieri hatten Ermittlungen aufgenommen, hieß es.

Erst am Freitag verstarb ein zehnjähriger Bub im Vinschgau durch ein tragisches Unglück. Er stürzte in einem Wald über felsiges Gelände ab. (APA, TT.com)