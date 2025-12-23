„O Tannenbaum …“

Festliche Tradition: Wir suchen die schönsten Christbäume in Tirols Wohnzimmern

Ein festlich geschmückter Christbaum ist für viele der strahlende Mittelpunkt des Heiligen Abends.
© Irmgard Strobel

Zur Weihnachtszeit gehört für viele Menschen ein Christbaum dazu. In jeder Familie gibt es dabei andere Traditionen und Vorlieben. Ob klein und fein oder groß und raumfüllend: Wir suchen die besten Leserfotos von euren Christbäumen – einfach in der Bildergalerie hochladen.

📷 Unsere „Damals“-Leserfotos:

Die besten Leserfotos

