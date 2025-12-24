Festliche Bildergalerie

Hunderte Leserfotos: So schön sind die Christbäume in Tirols Wohnzimmern

Julia Sarg aus Roppen (l.) und Sabine Siller aus Innsbruck (r.) haben uns wie hunderte weitere LeserInnen ihren Christbaum zugesendet.
© Julia Sarg, Sabine Siller

Zur Weihnachtszeit gehört für viele Menschen ein Christbaum dazu. In jeder Familie gibt es dabei andere Traditionen und Vorlieben. Ob klein und fein oder groß und raumfüllend: Wir suchen die besten Leserfotos von euren Christbäumen – einfach in der Bildergalerie hochladen.

📷 Unsere „Damals“-Leserfotos:

undefined

Die besten Leserfotos

Damals, als das Christkind kam: So schön war Weihnachten anno dazumal in Tirol