Festliche Bildergalerie
Hunderte Leserfotos: So schön sind die Christbäume in Tirols Wohnzimmern
Julia Sarg aus Roppen (l.) und Sabine Siller aus Innsbruck (r.) haben uns wie hunderte weitere LeserInnen ihren Christbaum zugesendet.
© Julia Sarg, Sabine Siller
Zur Weihnachtszeit gehört für viele Menschen ein Christbaum dazu. In jeder Familie gibt es dabei andere Traditionen und Vorlieben. Ob klein und fein oder groß und raumfüllend: Wir suchen die besten Leserfotos von euren Christbäumen – einfach in der Bildergalerie hochladen.
