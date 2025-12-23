Geriet in Kontrolle

Führerschein-Neuling raste mit 123 km/h durch Innsbruck: Führerschein und Auto weg

Innsbruck – Ein 23-jähriger Probeführerscheinbesitzer wurde Montagnacht mit weit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Verkehr gefischt. Laut Polizei wurde um 23 Uhr auf der Amraser-See-Straße eine Verkehrsüberwachung durchgeführt, als der Führerscheinneuling mit 123 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h vorbei raste.

Der Österreicher konnte in der Nähe der Bushaltestelle beim Einkaufszentrum DEZ angehalten werden. Seinen Probeführerschein ist er vorläufig los, der Pkw wurde beschlagnahmt. (TT.com)

gutzuwissen




