Führerschein-Neuling raste mit 123 km/h durch Innsbruck: Führerschein und Auto weg

Innsbruck – Ein 23-jähriger Probeführerscheinbesitzer wurde Montagnacht mit weit überhöhter Geschwindigkeit aus dem Verkehr gefischt. Laut Polizei wurde um 23 Uhr auf der Amraser-See-Straße eine Verkehrsüberwachung durchgeführt, als der Führerscheinneuling mit 123 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h vorbei raste.