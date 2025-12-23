24-Jähriger ausgeforscht

Holzzaun von Zillertaler Golfplatz zerstört, aber weder Auto noch Fahrer vor Ort

Vom Holzzaun blieb über mehrere Meter nicht viel übrig.
