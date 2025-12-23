Lokalrivale holte Sieg

Völser SV sammelte beim traditionellen Charity-Quiz 5000 Euro für den guten Zweck

Ein Pubquiz statt Fußball-Derby – dabei siegten einige Kemater Blues bei Nachbar Völs.
© Bucher
Alexander Gruber

Von Alexander Gruber

