Zwei Autos beschädigt
Auffahrunfall auf Inntalautobahn: Drei Personen verletzt
Haiming – Zwei Männer und eine Frau wurden Dienstagfrüh bei einem Unfall auf der Inntalautobahn (A12) bei Haiming verletzt. Ein 23-jähriger Einheimischer fuhr mit seinem Auto kurz vor 5.30 Uhr auf den Pkw einer 38-jährigen Rumänin auf – warum, war noch unklar.
Die Frau geriet dadurch ins Schleudern, prallte gegen die Leitschiene und kam am Verzögerungsstreifen des Parkplatzes Haiming und dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand.
Der 23-Jährige blieb einige Meter dahinter stehen. Er wurde wie die 38-Jährige und ihr Beifahrer leicht verletzt, berichtet die Polizei. Die drei wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)