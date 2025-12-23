Zwei Autos beschädigt

Auffahrunfall auf Inntalautobahn: Drei Personen verletzt

Haiming – Zwei Männer und eine Frau wurden Dienstagfrüh bei einem Unfall auf der Inntalautobahn (A12) bei Haiming verletzt. Ein 23-jähriger Einheimischer fuhr mit seinem Auto kurz vor 5.30 Uhr auf den Pkw einer 38-jährigen Rumänin auf – warum, war noch unklar.

Die Frau geriet dadurch ins Schleudern, prallte gegen die Leitschiene und kam am Verzögerungsstreifen des Parkplatzes Haiming und dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand.

Der 23-Jährige blieb einige Meter dahinter stehen. Er wurde wie die 38-Jährige und ihr Beifahrer leicht verletzt, berichtet die Polizei. Die drei wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035