Ab 8. Jänner geöffnet

Ärzte-Standort lebt wieder auf: Gemeinschafts-Praxis im O-Dorf übergeben

Bei der offiziellen Übergabe der Praxisräume: Bürgermeister Johannes Anzengruber, Geschäftsführer Franz Danler, Thomas Eliskases und Manuel Egartner (alle IIG) mit den beiden Ärzten David Ammerer und David Mülleder.
© IKM/D. Jäger
Michael Domanig

Am 8. Jänner nehmen zwei neue Kassenärzte ihre Arbeit in der Kajetan-Sweth-Straße im Innsbrucker Olympischen Dorf auf. Mit der Gemeinschaftspraxis wird der bisherige Medizin-Standort fortgeführt. Stadt und IIG heben die wohnortnahe Versorgung hervor.

