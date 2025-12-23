Neue SnowParty: Gratis-Skifahren und Party an der Salvistabahn

Die Region Hohe Salve startet eine neue Eventreihe in Itter: Ab dem 2. Jänner lädt die "SnowParty" jeden Dienstag an die Talstation der Salvistabahn. Besucher erleben dabei kostenloses Nachtskifahren, DJs und eine spektakuläre Skishow.

Itter – Die erste "SnowParty" findet am Freitag, den 2. Jänner 2026, statt. DJ Florian Martini sorgt für musikalische Unterhaltung, ein Feuerwerk erleuchtet den Abend. Ab dem 6. Jänner 2026 geht die Party dann wöchentlich, jeden Dienstag ab 18:30 Uhr, weiter. Abwechslungsreiche DJ-Sets und ein Programm aus Show, Musik und Wintersport erwarten die Gäste.

Kostenlos Skifahren

Ein besonderes Highlight ist das kostenlose Nachtskifahren. Der Tellerlift direkt neben der Salvistabahn steht dienstags von 18:30 bis 20:30 Uhr gratis zur Verfügung. Einheimische und Gäste können so einige Schwünge unter Flutlicht genießen. Um 20:30 Uhr folgt die Skishow der Skischule Alpin, welche die Piste in eine leuchtende Bühne verwandelt. Für Verpflegung und gesellige Stunden sorgt das Salvista Stadl. Es bietet Speis und Trank und lädt im Anschluss zur Aftershow-Party ein.

Für die Anreise empfiehlt sich die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Busse verbinden Wörgl, Hopfgarten und Itter direkt mit der Salvistabahn. Urlauber mit einer gültigen Hohe Salve Gästekarte nutzen zudem ein Ruf-Taxi von Taxi Eddy. Dieser Service deckt Itter (Campingplatz, Oberlaiming, Hofbichl), Kelchsau, Kirchbichl, Angath, Angerberg und Mariastein ab. Nach der Veranstaltung steht zwischen 21:00 und 22:00 Uhr ein kostenfreier Shuttle-Service zur Verfügung. Er bringt alle Besucher sicher innerhalb der gesamten Tourismusregion Hohe Salve nach Hause.

Gemeinschaftsprojekt