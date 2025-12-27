Im Winter lauert der weiße Tod: Was man über Lawinen wissen sollte

Lawinen sind im Winter am Berg eine der größten Gefahren: Jährlich sterben zahlreiche Menschen unter den Schneemassen. Warum man auch kleine Schneebretter nicht unterschätzen sollte, weshalb man im Wald nicht immer sicher ist und wie man sich am besten auf Touren im freien Gelände vorbereitet, weiß der Tiroler Lawinenexperte Lukas Ruetz.