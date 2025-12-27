Im Winter lauert der weiße Tod: Was man über Lawinen wissen sollte
Lawinen sind im Winter am Berg eine der größten Gefahren: Jährlich sterben zahlreiche Menschen unter den Schneemassen. Warum man auch kleine Schneebretter nicht unterschätzen sollte, weshalb man im Wald nicht immer sicher ist und wie man sich am besten auf Touren im freien Gelände vorbereitet, weiß der Tiroler Lawinenexperte Lukas Ruetz.
Zur Person
☃️ Lukas Ruetz berichtet regelmäßig im SchneeReport Kühtai-Sellraintal mit Analyse und Vorhersage zu Schneequalität, Schneemenge, Schneeoberflächenbeschaffenheit, Skitourentipps und Lokalisation von Altschneeschwachschichten in der Region.
☃️ Eigene Lawinenausbildungskurse bietet er unter dem Label „SaveU“ an.
☃️ Er ist außerdem Beobachter für den Lawinenwarndienst Tirol, bei der Lawinenkommission St. Sigmund im Sellrain & TIWAG Kühtai und Vortragender.
☃️ Nähere Informationen: Lukas Ruetz - Tourenblog & Skialpinismus | Lukas Ruetz
