Frau Holle kommt pünktlich
„Romantisch“ am Heiligen Abend: Diese Tiroler Regionen dürfen auf weiße Weihnachten hoffen
In manchen Gegenden Tirols könnte Tief „Nils“ heuer für einen Heiligen Abend sorgen, wie er im Buche steht. Von wenigen Flocken bis zu zehn Zentimetern Neuschnee ist alles dabei.
© Böhm Thomas
In einigen Tälern Tirols bringt das Tief „Nils“ pünktlich zu Weihnachten Kälte und Schnee. Dabei haben nicht alle Regionen gleich viel Glück: In manchen Orten ist mit einer richtigen Schneedecke zu rechnen, anderswo wird es anzuckern und teilweise rieseln nur ein paar Flocken vom Himmel.