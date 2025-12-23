„Romantisch“ am Heiligen Abend: Diese Tiroler Regionen dürfen auf weiße Weihnachten hoffen

In einigen Tälern Tirols bringt das Tief „Nils“ pünktlich zu Weihnachten Kälte und Schnee. Dabei haben nicht alle Regionen gleich viel Glück: In manchen Orten ist mit einer richtigen Schneedecke zu rechnen, anderswo wird es anzuckern und teilweise rieseln nur ein paar Flocken vom Himmel.