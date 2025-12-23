Reform der Staatsbürgerschaft kommt im ersten Halbjahr 2026

Der Klubobmann der NEOS, Yannik Shetty, hat für das kommende Halbjahr die Überarbeitung des Staatsbürgerschaftsrechts in Aussicht gestellt. Finanzielle Hürden sollen gesenkt, Anforderungen wie Deutschkenntnisse und Wertebekenntnisse verschärft werden.

Wien – Die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts will die Dreierkoalition im ersten Halbjahr 2026 angehen. Das hat NEOS-Klubobmann Yannick Shetty am Dienstag im Ö1-Mittagsjournal angekündigt. Ziel der im Regierungsprogramm vereinbarten Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes sei eine „Aufwertung der österreichischen Staatsbürgerschaft“, indem Anforderungen in Bezug auf Deutschkenntnisse und Wertebekenntnis verschärft, gleichzeitig aber finanzielle Hürden abgebaut werden.

Unnötige Bürokratie und Hürden beim Zugang zur Staatsbürgerschaft sollten abgeschafft werden, sagte Shetty und verwies auf die hohe Einkommenshürde. „Es soll darauf ankommen, ob man Teil der Gesellschaft sein möchte und nicht, ob man 2500 Euro netto verdient.“ Auch die Gebühren seien zu hoch, hier werde aber ein Teil über die Länder geregelt, meinte der NEOS-Klubobmann. Die Reform wolle die Regierung im nächsten Halbjahr angehen.